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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تطرح سينجل.. هاني الدقاق: مسار إجباري يحضر لألبوم جديد

مسار اجباري
مسار اجباري

أكد الفنان هاني الدقاق في تصريحات لـ صدى البلد أنه يحضر حاليا لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة.


وقال أن الفريق يعكف على إختيار أغاني الألبوم من وسط العديد من الأغاني الموجودة معهم، وأنه من المتوقع أن يكون ألبوم كامل وليس ميني ألبوم ويطرح اغانيه سينجل. 


 وطرح فريق "مسار إجباري" عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم " نص الحاجات"، وتحمل عنوان " آسف " وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم " نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهي: " نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".

من جهة أخرى، تستعد فرقة "مسار إجباري"  لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر المقبل، في "زد بارك".. وكانت الفرقة أحيت الكثير من الحفلات ضمن حفلات صيف 2023، ما بين القاهرة والإسكندرية وتونس، ودبي.

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مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما أبرز أغانيها "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم" "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".

وهى فرقة غنائية مصرية تأسست في عام 2004، بدأت من الإسكندرية، تقدم الفرقة موسيقى تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، تأسست على يد 5 موسيقيين، هم: «هاني الدقاق، وهو الصوت الرئيسي ويعزف الجيتار، وأيمن مسعود ويعزف كيبورد، وأحمد حافظ عازف باص، وأيضًا محمود صيام عازف جيتار، وتامر عطا الله عازف درامز".

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