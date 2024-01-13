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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 228 حالة إشغال طريق مخالف فى البحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع ٢٢٨ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٢١٦حالة بدمنهور و١٢ حالة بأبو حمص وتحرير ٦محاضر إشغال .

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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