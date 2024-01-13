تظاهرات في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو وحكومته

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن المئات من الإسرائيليين شاركوا في مظاهرة احتجاجية في مدينة حيفا للمطالبة باستقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وفقا لوسائل الإعلام العبرية، خرجت المسيرة من القاعة وسط مدينة الكرمل باتجاه مفرق حوريف في المدينة.

ويتعرض نتنياهو لهجوم شديد داخل إسرائيل، حيث انتقده الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، نحاميا شترسلر، وقال: "لقد حولنا نتنياهو إلى دولة ضعيفة، غير قادرة على إدارة حرب بدون مساعدة أمريكية مستعجلة".

وأضاف: لم ينجح في تحقيق أي شيء مما وعد به: لم ندمر حماس ولم نعد أي أسير، مكانتنا في العالم تتدهور، بما في ذلك لدى الرئيس الأمريكي بايدن الذي يمقته، حتى إن إسرائيل تمثل اليوم في محكمة العدل الدولية".

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة العبرية، في تقرير نشرته، إن حماس تتمسك بموقفها، وجيش الدفاع الإسرائيلي بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه المعلنة.

وانتقدت الصحيفة ، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إذ وصفته عشية 100 يوم من الحرب على قطاع غزة بـ "سيد الإخفاق متعدد المجالات"، مشيرة إلى فشله على أصعد الأمن والدبلوماسية والاقتصاد.