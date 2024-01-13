تسليم بعض الأبراج بالعاصمة الإدارية وتسكين 4000 موظف

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية، إن العاصمة أصبحت واقعا، وليست مجرد حلم.

وأضاف شريف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن كل الوزارات انتقلت بالفعل إلى مقر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتم تشغيل الخدمات الرئيسية للأحياء السكينة الموجودة بالفعل.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية، أنه يتم حاليا تسكين 4000 من العاملين بالعاصمة، وجميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين، تعمل بشكل مباشر.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن حجم المبيعات وطلبات الاستثمار في العاصمة الإدارية، يتزايد يوما تلو الآخر، حيث أن الطلبات تضاعفت 5 أضعاف.

حي المال والأعمال

أكد المهندس شريف الشربيني، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من حي المال والأعمال، وسيجري تسليم مجموعة من الأبراج الإدارية، وطرحها للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2024.