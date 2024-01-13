فريدريك العاشر .. من هو ملك الدنمارك الجديد حاكم أقدم ملكية في أوروبا؟

يُعرف باسم ولي عهد الدنمارك منذ أن كان في الثالثة من عمره، ولكن اليوم ، يغادر قصر كريستيانسبورج في كوبنهاجن بصفته الملك فريدريك العاشر، حاكم أقدم ملكية في أوروبا.

اندلع التحول الملكي في الدنمارك قبل أسابيع فقط بسبب الإعلان المفاجئ من الملكة مارغريت الثانية عشية رأس السنة الجديدة، عندما كشفت عن نيتها التنازل عن العرش في أوائل عام 2024. الأخبار التي تفيد بأن والدة فريدريك التي تتمتع بشعبية كبيرة، الملكة الوحيدة الحاكمة في العالم، ستتخلى عن العرش صدمت الدنماركيين في جميع أنحاء البلاد.

وأصبحت مارجريت العاهل الأطول خدمة في أوروبا بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عام 2022. وكان من المعروف أن الزوجين قريبان، وكان من المفترض على نطاق واسع أن رئيسة الدولة الدنماركية، مثل ابن عمها البعيد، تنظر إلى دورها على أنه وظيفة. لأجل الحياة.

ومع ذلك، يبدو أن الملكة البالغة من العمر 83 عامًا قد غيرت رأيها وستتنحى بعد 52 عامًا بالضبط من اليوم التالي لاعتلائها العرش. إذن، من هو ملك الدنمارك الذي سيصبح قريبا، وأي نوع من الملك سيكون؟

في حين أن النظام الملكي الدنماركي يمتد إلى أكثر من 1000 عام، إلا أن أفراد العائلة المالكة اليوم لديهم دور محدود بموجب دستور البلاد. يفخر الدنماركيون بشدة بعائلتهم المالكة ويلعب الملوك دورًا سفيرًا مهمًا.

'إنه يتمتع بشعبية كبيرة. وقالت بيرجيت بوروب، المحررة الثقافية في صحيفة بيرلينجسكي الدنماركية، لشبكة CNN، إن استطلاعات الرأي تظهر دعمًا مقنعًا للغاية من الشعب الدنماركي. 'الملكة مارجريت تقدم له الحكم الملكي على طبق من فضة.'

وقال بوروب إن فريدريك سيكون 'ملكًا من نوع مختلف'، موضحًا أنه 'متواضع جدًا ومهتم بالرياضة بينما والدته أكثر تميزًا ثقافيًا'. وأضافت أن 'التحدي الرئيسي الذي يواجهه قد يكون في أسلوبه في الكلمات'، إذ 'لا يُعرف عنه أنه جيد في اللعب الحر أمام الجمهور'.

ولد فريدريك أندريه هنريك كريستيان عام 1968، وهو الطفل الأول لمارجريت وزوجها الراحل الأمير هنريك، الذي توفي عام 2018. وتم اختيار اسمه الأول بما يتماشى مع العرف الملكي الدنماركي المتمثل في تسمية الوريث إما فريدريك أو كريستيان. شقيقه الوحيد، الأمير يواكيم، ولد عام 1969.

لم يكن النمو في نظر الجمهور سهلاً على الشاب الملكي الخجول. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة كريبس سكول، وهي مدرسة خاصة للنخبة في كوبنهاغن، قبل أن يلتحق بمدرسة داخلية في نورماندي بفرنسا.

كان فريدريك غير مرتاح لاهتمام وسائل الإعلام وكان قلقًا بشأن مصيره. وبحلول أوائل التسعينيات، اعتبره الكثيرون 'أمير الحزب' ولعاً بالسيارات السريعة.

ساعدت الفترة التي قضاها في جامعة آرهوس على إعادة تأهيل سمعته، وفي عام 1995 أصبح أول فرد من العائلة المالكة الدنماركية يحصل على درجة الماجستير. وشملت دراساته في العلوم السياسية قضاء عام في الخارج، في جامعة هارفارد، حيث التحق بالاسم المستعار فريدريك هنريكسن - في إشارة إلى والده.

أثناء وجوده في الولايات المتحدة، حصل فريدريك - الذي يتقن أيضًا الفرنسية والإنجليزية والألمانية - على درجاته الدبلوماسية من خلال خدمته في بعثة الدنمارك لدى الأمم المتحدة لعدة أشهر في عام 1994. وتم إرساله لاحقًا إلى باريس لمدة عام، كسكرتير أول للسفارة الدنماركية. في العام 1998.



خضع فريدريك أيضًا لتدريب عسكري مكثف في جميع الفروع الثلاثة للجيش الدنماركي، وأبرزها إكمال التدريب في فيلق الضفادع البشرية التابع للبحرية، حيث أطلق عليه لقب 'بينجو' ('البطريق').

بالإضافة إلى كونه ضابطًا عسكريًا حاصلًا على أوسمة، فقد أظهر نفسه كرياضي متحمس وقدير للغاية. على مر السنين، شارك في العديد من سباقات الماراثون - في كوبنهاجن وباريس ونيويورك - وفي عام 2013 أصبح أول ملكي يتنافس في سباق الرجل الحديدي، وأنهى السباق بزمن قدره 10:45:32.

وكان أيضًا عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية بين عامي 2009 وحتى 2021، وفي عام 2000، شارك في رحلة استكشافية بالزلاجات التي تجرها الكلاب لمدة أربعة أشهر لمسافة 2795 كيلومترًا (1737 ميلًا) عبر شمال جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك.

اكتسب فريدريك أيضًا شعبية في المنزل من خلال مبادرة Royal Run. تم إطلاق التحدي الرياضي في عام 2018 بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وأصبح منذ ذلك الحين واحدًا من أكبر أحداث الجري في البلاد، حيث يشارك فيه أكثر من 80 ألف مشارك كل عام.

وفي الوقت نفسه، مثل نظيره البريطاني الملك تشارلز الثالث، أصبح الرجل البالغ من العمر 55 عامًا أيضًا من دعاة حماية البيئة. ومنذ استضافت كوبنهاجن محادثات المناخ COP15 في عام 2009، شارك بقوة في تسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ وتعزيز دور الدنمرك في مستقبل أكثر خضرة.

ويقول الخبراء الملكيون الدنماركيون إنه على الرغم من أن فريدريك يتمتع بشعبية لدى الجمهور، فإنه سيواجه تحديات عند انضمامه - وهو ما سيجعله يصبح ملكًا ورئيسًا لدولة الدنمارك وجرينلاند وجزر فارو.

قال المؤرخ لارس هوفباك سورينسن: 'ولي العهد فريدريك شخص غير رسمي أكثر بكثير من والدته'. وأضاف: 'إنه يحتاج في المستقبل إلى جذب المزيد من الدنمركيين الذين لا يهتمون بالرياضة، من خلال إظهار الاهتمام بقضايا أخرى، إذا كان يرغب في الحفاظ على الدعم الواسع النطاق للنظام الملكي'.

وبالمثل، قالت الكاتبة الملكية الدنماركية ترين فيلمان لشبكة سي إن إن: 'أولاً وقبل كل شيء، سيتعين على فريدريك أن يثبت أنه قادر على القيام بما هو أكثر من الرياضة'.

وأوضح المراسل الملكي السابق ومؤلف كتاب '1015 Copenhagen K'، وهو سيرة ذاتية غير مصرح بها للعائلة، أنه 'على الرغم من أنه قال علنًا لعدة سنوات إنه مرتاح الآن لدوره المستقبلي، إلا أنه في أعماقه لا يزال هناك من بين العديد من الدنماركيين' الشكوك العالقة وعليه التغلب على ذلك - بغض النظر عن مدى شعبيته.



ترك فريدريك أيام البكالوريوس خلفه عندما التقى بمديرة المبيعات الأسترالية ماري إليزابيث دونالدسون. التقى الثنائي في إحدى الحانات الصاخبة في سيدني عام 2000، بينما كان ولي العهد في أستراليا لحضور دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2000. كما تقول القصة، لم تدرك ماري أنها كانت مفتونة في تلك الليلة بالملوك الحقيقيين.

وبعد أربع سنوات، تزوج الثنائي في حفل فخم في كاتدرائية كوبنهاجن أمام حشد من الملوك والملكات والضيوف الكرام وشاهده الملايين حول العالم.

ولديهما الآن أربعة أطفال: كريستيان، 18 عامًا، الذي أصبح ولي عهد الدنمارك الجديد بعد انضمام والده، وإيزابيلا البالغة من العمر 16 عامًا، والتوأم البالغ من العمر 13 عامًا، فنسنت وجوزفين. حاول الزوجان إعطاء أطفالهما تنشئة غير رسمية أكثر من تلك التي تلقاها فريدريك من خلال إرسالهم إلى المدارس الحكومية العادية.

وفي حديثها لشبكة سي إن إن قبل احتفالها باليوبيل روبي لعام 2012 بمناسبة مرور 40 عامًا على العرش الدنماركي، أعربت الملكة مارغريت عن إعجابها بزوجة ابنها، قائلة: 'أشعر بثقة كبيرة بها. لدينا علاقة جيدة جدًا بالفعل، علاقة دافئة”.

كما احتضن الدنماركيون العاديون ماري، التي تمت الإشادة بها بسبب اتزانها والتزامها بالقضايا الاجتماعية.

يصف فيلمان ماري بأنها 'القوة الكامنة وراء فريدريك' ويصف انتقالها من عامة الناس إلى العائلة المالكة المحبوبة بأنه 'رائع ومثير للإعجاب'.

ويشير الخبير الملكي إلى العديد من أولويات الملكة المستقبلية على مر السنين مثل عملها في مجال الصحة العقلية ومعالجة التنمر والشعور بالوحدة من خلال مؤسستها. وأوضحت: 'أجرؤ على القول إن ماري قادت الطريق لأمثال أميرة ويلز في اختيار القضايا ونشر الوعي بالطريقة التي استخدمت بها منصتها الملكية'.

ووفقاً لبوروب، ستكون ماري 'أعظم رصيد للنظام الملكي' في السنوات المقبلة.

'لم تولد ملكية ولكنك تعتقد أنها كذلك. وقالت: 'إنها تتمتع بمثل هذه النعمة وهي ممثلة رائعة لدولة الدنمارك'. 'من المعروف أنها مستعدة جيدًا دائمًا، وقد تولت بعض المهام الجوهرية جدًا، مثل تسليط الضوء على العنف المنزلي.

'عندما التقت ماري وفريدريك في أستراليا، كانت القصة هي أنها كانت محظوظة لأنها التقت بأمير القصص الخيالية. أعتقد أن الوقت أظهر أنه كان أكثر حظا.