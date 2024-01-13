في ذكرى تنصيب إليزابيث الأولى.. لماذا ارتبط اسمها بأعظم انتصار في إنجلترا؟

إليزابيث الأولى، ابنة الملك هنري الثامن، هي إحدى أشهر ملكات بريطانيا، تم إعدام زوجته الثانية آن بولين عام 1536 بتهمة خيانة الوطن عندما كانت إليزابيث في سن الثانية والنصف، جرى إلغاء زواج آن من هنري الثامن وتولت إليزابيث العرش في 13 يناير 1559.

بعد وفاة والدها في عام 1547، تولى أخوها من نفس الأب إدوارد السادس الحكم. عند وفاته في عام 1553، ورثت ليدي جين غراي العرش بدلاً من إليزابيث وماري، وهو أمر مخالف للقانون في ذلك الوقت. لكن لم تتمكن ليدي جين من الحفاظ على العرش، وتمت إعدامها.

كانت ماري تشكك في إليزابيث وكانت تخطط لترشيح شخص آخر للحكم بعدها. من جانبها، كانت إليزابيث تتجنب التدخل في الشؤون السياسية أثناء حكم ماري. ومع ذلك، اعتقلت إليزابيث بتهمة المشاركة في ثورة ويات في عام 1554، التي فشلت في الإطاحة بحكم ماري، على الرغم من عدم وجود أدلة ضدها.

إليزابيث الاولى

بعد وفاة ماري في عام 1558، أصبحت إليزابيث ملكة وقامت بإدارة البلاد بشكل استشاري. اعتمدت على فريق من المستشارين الموثوق بهم بقيادة وليام سيسيل، بارون بورجلي الأول.

كانت إليزابيث أكثر اعتدالًا في حكمها مقارنة بوالدها وأخواتها. شعارها الشهير كان "أرى، ولكن لا أتكلم". في عام 1570، أعلن البابا أن إليزابيث غير شرعية في حكمها وحث رعاياه على خيانتها. تعرضت إليزابيث للعديد من المؤامرات التي تهدد حياتها، ولكن تم إحباط جميع هذه المؤامرات بفضل جهاز الاستخبارات السرية الذي يديره وزرائها.

إليزابيث الأولى

اعظم انتصار في إنجلترا

كانت إليزابيث حذرة ومطلعة على الشؤون الخارجية والتحركات التي تجري بين القوى الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا، وفى منتصف عقد 1580 لم يكن لإنجلترا الخيار لتجنب الحرب مع إسبانيا، وفى المعركة انهزم أسطول الأرمادا الإسبانى على يد القوات الإنجليزية في عام 1588، ليرتبط اسم إليزابيث بأعظم انتصار عسكرى فى التاريخ الإنجليزى.