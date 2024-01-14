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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

صدى البلد

أعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، غدا الاثنين، بمناسبة ذكرى مرور 100 يوما على العدوان الصهيوني على غزة تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب".

 

وقالت نقابة الصحفيين فى بيان لها ، ان غدا الاثنين  سيوافق مرور 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية، التى يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطينى الشقيق.
 

وأضافت النقابة، 100 يوم استشهد خلالها أكثر من 23 ألف شهيد، و8 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة، وأكثر من 110 زملاء صحفيين.

100 يوم من المذابح المستمرة تم خلالها محو عائلات فلسطينية بأكملها عن الوجود.
100 يوم كانت امتدادًا لسنوات من الاحتلال، وممارسات الفصل العنصرى، والتطهير العرقى، وسرقة الأراضى، والاعتقال والتعذيب، والقتل الجماعى للفلسطينيين على يد دولة الاحتلال وميليشياتها.

100 يوم من العنصرية المتفشية فى وسائل الإعلام الغربية، التى سعت لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتمهيد الطريق للكيان المحتل للإفلات من العقاب، بينما يشاهد العالم كله جرائم الحرب، والمذابح الجماعية فى حق الشعب الفلسطينى على الهواء مباشرة، وما زال العدوان مستمرًا.. وما زالت المذابح مستمرة.. وما زال مجرمو الحرب طلقاء.

تدعوكم نقابة الصحفيين ليوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى للمشاركة  فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى على غزة تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب".

يتضمن اليوم معرضًا لصور شهداء الصحافة وآثار العدوان، ومؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والسفارة الفلسطينية حول خطوات وإجراءات محاكمة مجرمى الحرب الصهاينة.. ورصد توثيق لجرائم العدوان الصهيونى خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة.

وأشارت إلى أن اليوم سيشهد أيضا وقفة احتجاجية بصور الشهداء والأكفان تطالب بدخول المساعدات كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني، كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطيني ويختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فنى فلسطينى.

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