رابط التقديم بـ جامعة حلوان الأهلية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم اليوم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة، بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2024 على بدء التقديم بكليات الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن التقديم سيكون إلكترونياً.

وأن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

ولدت جامعة حلوان الأهلية من رحم جامعة عريقة، وهو ما جعلها جامعة مميزة يقبل عليها الطلاب، وأبرزت نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ التقدم للجامعة وفقا للحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية.

واختتمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة مسرح المنوعات التي نظمتها بمشاركة كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر المسابقة عمداء الكليات، في إطار حرص الجامعة على تنظيم الأنشطة الطلابية والفنية التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية وتنمية مواهب وقدرات الطلاب.

وفي تصريح له أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية تشجيع مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة لما لذلك من دور كبير في صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وروح العمل الجماعي.

وأعلن الدكتور قنديل فى تصريح له بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، وذلك تشجيعا للطلاب على المشاركة والإبداع. مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة السبل.

وأعرب عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الطلاب المشاركون في المسابقة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، أسفرت نتائج المسابقة " غناء جماعي" فاز بالمركز الأول كلية الآداب، والمركز الثاني كلية الحقوق.

بينما جاءت نتيجة مسابقة العزف الجماعي كالتالي، فاز بالمركز الأول كلية تجارة bis، والمركز الثاني كلية هندسة المطرية، والمركز الثالث كلية التجارة وأداره الأعمال.

وجاءت نتيجة مجال الفنون الاستعراضية، حيث حصل على المركز الأول كلية علوم الرياضة بنين، والمركز الثاني كلية التجارة وإدارة الأعمال، والمركز الثالث كلية التربية الموسيقية.

كما جاءت نتيجة مجال المسرح الغنائي، حيث فاز بالمركز الأول كلية علوم الرياضة بنين، والمركز الثاني، كليه تجاره bis، والمركز الثالث كلية الآداب.

وفى مجال المسرح فاز بالمركز الأول كلية الحقوق، والمركز الثاني كلية هندسة حلوان، والمركز الثالث مناصفة بين كلية هندسة المطرية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

شاركت كليات (كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التربية، كلية الطب، كلية التمريض، كلية تكنولوجيا والتعليم، كلية الفنون التطبيقية، كلية هندسة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية التجارة وإدارة الأعمال، كلية هندسة المطرية، كلية السياحة والفنادق، كلية الآداب، كلية تجارة Bis، كلية الحقوق، كلية التربية الموسيقية، كلية علوم الرياضة بنين، وبنات).