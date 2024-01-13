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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص في سم العقرب : جرام الترياق الواحد بـ 15 ألف دولار

ثعابين
ثعابين

أكد محمد بشته، متخصص في سم العقارب، أنه بدأ العمل بمجال استخلاص السموم من العقارب والثعابين منذ عام 2015، وأنه مر بتجارب كبيرة وصعبة جدًا وفكرة الخوف من التعامل مع العقارب والثعابين كان شيء مقلق له في البداية ولكنه تغلب على هذه المخاوف.

وأوضح "بشته"، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه واجه صعوبة في استغلال السموم.

 وتابع: أنه السموم تدخل في العديد من المجالات منها المجال البحثي بجانب المجال الصناعي وصناعة الأدوية ومضادات السموم، وأن سعر جرام السم يتعدى 15 ألف دولار.

سم العقارب

وأضاف، أن السموم من أغلى السلع على مستوى العالم وخاصة سم العقارب، مشددًا على أنه اكتسب خبرات من التجارب في دولة الإمارات وسيتم إنشاء مركز ثاني في تركيا، وأنه يعمل على 60 ألف عقرب وأكثر من 2000 ثعبان،  بأن هذا العمل تجارة من الممكن أن تحقق ثروة بملايين الدولارات.

ةتابع: "العقارب له صيادين متواجدين في مصر.. الجرام الواحد بيطلع من 3 آلاف عقرب".

الإعلامية كريمة عوض الثعابين الدولار العقارب العقارب والثعابين برنامج حديث القاهرة

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