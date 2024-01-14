تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 .. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 بدأ أمس، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف.

وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعات الخاصة وجه خطاباً للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يمكن إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

الحد الأدنى للتقديم في جامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة

- 80 % لكليات الطب

- 78 % لكليات طب الأسنان

- 76 % للعلاج الطبيعي

- 72 % للصيدلة

- 68 % للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب

- 55 % للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين

- 77 % لكلية الطب

- 76 % لطب الأسنان

- 74 % للعلاج الطبيعي

- 71 % للصيدلة

- 66 % للهندسة

- 61 % لعلوم الحاسب

-55 % للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية

- 75 % لكليات الطب

- 74 % لطب الأسنان

-72 % للعلاج الطبيعي

-70 % للصيدلة

- 66 % للطب البيطري

- 65 % للهندسة

- 60 % لعلوم الحاسب

- 55 % للكليات النظرية.

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

وقال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ، إن الأماكن المتاحة للطلاب للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني محدودة بكليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك أماكن أخرى متاحة في كليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية، وأيضا يوجد امامن متاحة في الكليات النظرية مثل الإعلام والسياسية والاقتصاد .

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا صباح بحضور عدد مدن قيادات الوزارتين، بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

ناقش الاجتماع الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، ود. أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.