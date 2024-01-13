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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السباعي : الزراعة بالوكالة المشروع المقبل لمصر والعالم

صدى البلد

علق النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على الزراعة بالوكالة، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، وهناك فجوة في تحقيقھ لأسباب منها محدودية الموارد المائية وتفتت الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية وأثرها على الإنتاجية، وهو ما دفع مصر للاتجاه لدول أفريقيا لما يتوفر لهم من مناخ معتدل وأراضي زراعية قابلة للزراعة والاستثمار بهذه الدولة.

وأوضح النائب محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الزراعة بالوكالة هي المشروع المقبل لمصر والعالم، و أنه سيتم التوجه لأفريقيا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وعقب: "لدينا نقص في البقوليات والقمح واللحوم ونحتاج للاعتماد على الزراعة بالوكالة".

الوزرات

وأضاف أن الدولة تقوم بـ"الزراعة بالوكالة" في أفريقيا بشكل محدود ومنفصل، حيث أن وزارة الموارد المائية تقدمت ببعض الدراسات والتوسع في مشروعات لتنفيذها في أفريقيا، بجانب وزارة الزراعة ووزارة الخارجية، مؤكدًا أن هناك أبعاد عديدة وتحديات وبعد أمني يؤثر بشكل كبير على دول أفريقيا وهي نقاط تحت الدراسة.

التغيرات المناخية الرقعة الزراعية القاهرة والناس المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الموارد المائية

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