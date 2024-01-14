الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة.. فيديو

أشاد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، بتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مزارع الفراولة في النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة .

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مجهودات كبيرة من الدولة لإحداث التنمية الزراعية".

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وأضاف محمد القرش: "الدولة تضخ استثمارات ومشروعات من أجل تطوير إنتاجية الفدان الزراعي وتحقيق الاستفادة الممكنة من الرقعة الزراعية، والدولة ضخت استثمارات للتوسع واستصلاح الأراضي الزراعية".

وتابع محمد القرش: "رئيس الوزراء تفقد مزرعة على مساحة 800 فدان وتقوم بزراعة الفراولة والبروكلي"، مضيفا: "مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة".

وأكمل محمد القرش: "يتم استخدام نظم الري المطورة في المزارع لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه وزيادة إنتاجية الفدان".