أمم إفريقيا| كوت ديفوار تفتتح البطولة بالفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد

انتهت أحداث مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بفوز الأفيال بهدفين نظيفين، في افتتاح منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، التى تقام في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ونجح سيكو فوفانا في قص شريط أهداف البطولة لكوت ديفوار في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة الافتتاحية بعد تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 58 نجح جيان فيليب كراسو في مضاعفة النتيجة، وتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

وبتلك النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، ويظل منتخب غينيا في قاع ترتيب المجموعة دون نقاط، وفي انتظار اللقاء الثاني في المجموعة بين منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية اليوم الأحد.

وأقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، حفلا صاخبا في ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان، وذلك قبيل انطلاق مباراة الافتتاحية.

وشارك في إحياء الحفل، الفنان العربي الوحيد محمد رمضان.

وأقيمت مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار صاحب الضيافة، مع غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى، وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدفين دون رد.

وارتدى المشاركون في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، الألوان الفلكلورية الخاصة بدولة كوت ديفوار، ودول غرب إفريقيا، إلى جانب دمى لحيوان "الفيل" الذي يرمز للبلاد، حيث أطلق عليها في السابق “ساحل العاج”؛ بسبب كثرة الأفيال التي يستخرج منها العاج.

وشهد الحفل تقديم بعض الفقرات الغنائية من مغنيين محللين، إلى جانب الفنان المصري محمد رمضان.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم 13 يناير، وتستمر حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبا.

وخاض منتخب كوت ديفوار الباحث عن لقبه الأفريقي الثالث، مباراة اليوم بهدف تحقيق فوز مريح على غينيا بيساو، لتفادي أي حسابات معقدة في المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

واعتمد المنتخب الإيفواري على العديد من النجوم المحترفين في أوروبا منهم سيباستيان هالر بوروسيا دورتموند الألماني وكريستيان كواميه فيورنتينا الإيطالي، وإبراهيم سانجاريه نوتنجهام فوريست الإنجليزي، بجانب فرانك كيسييه الأهلي السعودي وسيكو فوفانا النصر السعودي.

كما اعتمد الفرنسي جان لوي جاسيه مدرب منتخب كوت ديفوار على مجموعة من اللاعبين الشباب على غرار المهاجم سيمون أدينجرا برايتون الإنجليزي، ولاعب الوسط حامد جونيور تراوريه بورنموث الإنجليزي، فضلا عن المهاجم كريم كوناتيه سالزبورغ السويسري، بالإضافة لعناصر الخبرة مثل جان فيليب كراسو النجم الأحمر الصربي.

وسبق لمنتخب كوت ديفوار الفوز بالبطولة عامي 1992 في السنغال، و 2015 بغينيا الاستوائية، كما خسر نهائي البطولة في نسختي 2006، و2012.

في المقابل، بحث منتخب غينيا بيساو عن أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الافريقية بعدما شارك من قبل في ثلاث نسخ ولم يحقق سوى ثلاث تعادلات في تسعة لقاءات، والذي فشل كالعادة.

وخاض منتخب غينيا بيساو تصفيات ناجحة من أجل الصعود، وجاء في المركز الثاني خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط.