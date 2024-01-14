أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي فيسبوك.. وأفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تؤدي بعض الممارسات الخاطئة عن التعامل مع هواتف آيفون إلى نتائج سيئة للغاية ، وأبرز هذه المشكلات هي انخفاض البطارية مما يجعلها غير قادرة على العمل بشكل طبيعي بسبب استنزافها والاضطرار لشحنها مرات عديدة أثناء اليوم بدلا من مرة أو اثنين على الأكثر.



يقضي العديد من الأشخاص جزءًا كبيرًا من يومهم إما أمام الكمبيوتر أو أثناء تصفح هواتفهم الذكية، وعلى الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد أخذ فترات راحة بعيدًا عن لوحة المفاتيح أو تمكين ميزة "عدم الإزعاج"، إلا أنه في نهاية اليوم، من المحتمل أن تواجه مشكلات مختلفة ناجمة عن التعرض لفترة طويلة لشاشة ساطعة، مثل إجهاد العين أو الصداع أو التعب العام.



على الرغم من كل التطورات التي تم إحرازها في مجال الهواتف الذكية على مدى السنوات القليلة الماضية، ظل هناك شيء واحد ثابتًا وهو عمر البطارية.



أصبحت عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة للغاية، وتعد عمليات الاحتيال على فيسبوك من بين أكثر العمليات إشكالية بسبب العدد الهائل من المستخدمين للمنصة عالميًا.



يعد أكثر ما يميز هاتف Oppo A38 من شركة أوبو أنه يضم عدد من الإمكانات والمواصفات الكبيرة رغم أنه واحد من ضمن هواتف الميزانية المحدودة المخصصة لمحدودي الدخل، حيث يعد سرعه مناسبًا للكثير من راغبي الشراء مع ميزات منافسة.



منذ فترة قصيرة، فاجأت شركة شاومي مستخدميها بهاتف POCO M6 Pro نسخة 4G لأصحاب الميزانية المحدودة، ولكن الغريب في الأمر أن نسخة 4G ضمت مواصفات مميزة للغاية تكاد تتفوق على النسخة الأغلى POCO M6 Pro 5G.