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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي فيسبوك.. وأفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لتجنب شراء موبايل جديد.. حافظ على عمر بطارية هواتف آيفون بهذه الطرق

 

تؤدي بعض الممارسات الخاطئة عن التعامل مع هواتف آيفون إلى نتائج سيئة للغاية ، وأبرز هذه المشكلات هي انخفاض البطارية مما يجعلها غير قادرة على العمل بشكل طبيعي بسبب استنزافها والاضطرار لشحنها مرات عديدة أثناء اليوم بدلا من مرة أو اثنين على الأكثر.  

 

لو بيتعب عينيك.. كيفية تشغيل الوضع المظلم في فيس بوك


يقضي العديد من الأشخاص جزءًا كبيرًا من يومهم إما أمام الكمبيوتر أو أثناء تصفح هواتفهم الذكية، وعلى الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد أخذ فترات راحة بعيدًا عن لوحة المفاتيح أو تمكين ميزة "عدم الإزعاج"، إلا أنه في نهاية اليوم، من المحتمل أن تواجه مشكلات مختلفة ناجمة عن التعرض لفترة طويلة لشاشة ساطعة، مثل إجهاد العين أو الصداع أو التعب العام.

 

بأسعار مناسبة جدا.. أفضل هواتف في البطارية للشباب والفئة المتوسطة


على الرغم من كل التطورات التي تم إحرازها في مجال الهواتف الذكية على مدى السنوات القليلة الماضية، ظل هناك شيء واحد ثابتًا وهو عمر البطارية.

 

تحذير لمستخدمي فيسبوك.. سرقة بياناتك وأموالك تتم بهذه الطريقة


أصبحت عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة للغاية، وتعد عمليات الاحتيال على فيسبوك من بين أكثر العمليات إشكالية بسبب العدد الهائل من المستخدمين للمنصة عالميًا.

 

هاتف أوبو Oppo فيه كل المواصفات وأرخص سعر في السوق


يعد أكثر ما يميز هاتف Oppo A38 من شركة أوبو أنه يضم عدد من الإمكانات والمواصفات الكبيرة رغم أنه واحد من ضمن هواتف الميزانية المحدودة المخصصة لمحدودي الدخل، حيث يعد سرعه مناسبًا للكثير من راغبي الشراء مع ميزات منافسة.  

 

أفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية تشتريه الفترة القادمة


منذ فترة قصيرة، فاجأت شركة شاومي مستخدميها بهاتف POCO M6 Pro نسخة 4G لأصحاب الميزانية المحدودة، ولكن الغريب في الأمر أن نسخة 4G ضمت مواصفات مميزة للغاية تكاد تتفوق على النسخة الأغلى POCO M6 Pro 5G.    

 

 

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