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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة بأسوان، لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية

 وكانت قد استقبلت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، 5 حالات من أسرة واحدة، تظهر عليهم أعراض قيء وإسهال، ويشتبه تعرضهم لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم حجزهم بالمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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تسمم

وضمت قائمة المصابين كل من أميرة. ح41 سنة، وعز الدين. إ 35 سنة، وشقيقته روضة. إ 17 سنة، وفارس. ج 13 سنة، وشقيقته فاطمة.ج 6 سنوات"، والخمسة مقيمين بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

 

 

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