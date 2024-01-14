بالأسماء.. تفاصيل إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بأسوان

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة بأسوان، لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وكانت قد استقبلت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، 5 حالات من أسرة واحدة، تظهر عليهم أعراض قيء وإسهال، ويشتبه تعرضهم لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم حجزهم بالمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تسمم

وضمت قائمة المصابين كل من أميرة. ح41 سنة، وعز الدين. إ 35 سنة، وشقيقته روضة. إ 17 سنة، وفارس. ج 13 سنة، وشقيقته فاطمة.ج 6 سنوات"، والخمسة مقيمين بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.