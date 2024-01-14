محمد فاروق يوجه رسالة لمنتخب الفراعنة: مصر أساس الكرة في إفريقيا

قال الإعلامي محمد فاروق، إن ليلة مباراة المنتخب الوطني لها شكل وتركيز خاص من خلال اللعيبة وتركيز الجهاز الفني فى أختيار أفضل تشكيل غدًا وكيفية التعامل مع الفريق الأخر، متمنيا أداء متميز ورائع وأجواء بطولية.



أضاف "محمد فاروق" عبر برنامجه "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten” أن المنتخب يختتم استعداداته وتدريباته وتشكيل خطط "روي فيتوريا" من خلال كيفية اللعب مع منتخب موزمبيق، اليوم وكيفية التعامل مع نقاط القوى للفريق واستعداده لها من خلال نجوم مصر الكبار المحترفين.



وعلق"محمد فاروق" على جاهزية محمد صلاح نجم منتخب مصر كقائد للفريق، وكما تطرق أيضًا على المؤتمر الصحفي بحضور "روي فيتوريا" و"مصطفي محمد" وكلامه عن صلاح وردوده عن كل الأسئلة الموجهة من الصحفيين بطريقة أحترافية ورائعة، وأن تجربته الاحترافية فرقت فى شخصيتة كثيرخصوصًا فى ردوده عن المنتخب الوطن.

نفخر بمنتخبنا الوطني على مدار تاريخه

وأكد انه يحب أن نفخر بمنتخبنا الوطني على مدار تاريخه واننا أساس تاريخ الكرة فى إفريقيا وأكثر منتخب حصل على هذه البطولة ولدينا أفضل لاعبين فى العالم وأفضل لعيبة فى إفريقيا ذكر أيضًا، وأن اللعيبة غير المحترفة لو تواجدوا فى أوروبا سوف يكونوا أفضل بكثير من لعيبة فى منتخبات أخرى.

وذكر "محمد فاروق" أن مصر داعمة للعيبة، الإعلام، الجماهير وأن اللعيبة أختلف أدائها ومستواها الفني وفكرهم الخططي مع مدرب يمتلك خبرة ومهارات عالية يختلف عن المديرين السابقين وسوف تظهر مع قوة المباريات.