عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فاروق يوجه رسالة لمنتخب الفراعنة: مصر أساس الكرة في إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قال الإعلامي محمد فاروق، إن ليلة مباراة المنتخب الوطني لها شكل وتركيز خاص من خلال اللعيبة وتركيز الجهاز الفني فى أختيار أفضل تشكيل غدًا وكيفية التعامل مع الفريق الأخر، متمنيا أداء متميز ورائع وأجواء بطولية.

أضاف "محمد فاروق" عبر برنامجه "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten” أن المنتخب يختتم استعداداته وتدريباته وتشكيل خطط "روي فيتوريا" من خلال كيفية اللعب مع منتخب موزمبيق، اليوم وكيفية التعامل مع نقاط القوى للفريق واستعداده لها من خلال نجوم مصر الكبار المحترفين.

وعلق"محمد فاروق" على جاهزية محمد صلاح نجم منتخب مصر كقائد للفريق، وكما تطرق  أيضًا على المؤتمر الصحفي بحضور "روي فيتوريا" و"مصطفي محمد" وكلامه عن صلاح وردوده عن كل الأسئلة الموجهة من الصحفيين بطريقة أحترافية ورائعة، وأن تجربته الاحترافية فرقت فى شخصيتة كثيرخصوصًا فى ردوده عن المنتخب الوطن.

نفخر بمنتخبنا الوطني على مدار تاريخه 

وأكد انه يحب أن نفخر بمنتخبنا الوطني على مدار تاريخه واننا أساس تاريخ الكرة فى إفريقيا وأكثر منتخب حصل على هذه البطولة ولدينا أفضل لاعبين فى العالم وأفضل لعيبة فى إفريقيا ذكر أيضًا، وأن اللعيبة غير المحترفة لو تواجدوا فى أوروبا سوف يكونوا أفضل بكثير من لعيبة فى منتخبات أخرى.

وذكر "محمد فاروق" أن مصر داعمة للعيبة، الإعلام، الجماهير وأن اللعيبة أختلف أدائها ومستواها الفني وفكرهم الخططي مع مدرب يمتلك خبرة ومهارات عالية يختلف عن المديرين السابقين وسوف تظهر مع قوة المباريات.

محمد فاروق منتخب الفراعنة الكرة مصر إفريقيا موزمبيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

ترشيحاتنا

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ