ساوداد.. إصدار جديد لأصغر كاتبة في معرض الكتاب

صدر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع كتاب ساوداد "رسائل آناستازيا إلى ڤيلهلم" للكاتبة الشابة حنين مصطفى التي تعد من أصغر كتاب معرض الكتاب.

ويشارك كتابها في معرض كتاب القاهرة الدولي 2024 في صالة 2 جناح A35.

كتاب" ساوداد" مصنف من ضمن أدب الرسائل حيث عبرت الكاتبة عن ولعها بأدب الرسالة بكتابتها لهذا الكتاب كما أنها ذكرت أنها قرأت العديد من كتب الرسائل.

كتاب "ساوداد" ليس فقط رسائل غرامية بل إنه أيضًا تاريخي سياسي حيث كانت تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أثناء الصراعات الأيدولوجية و الحرب الباردة بين الإتحاد السوڤيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وكان هدف الكاتبة الأساسي عرض الصراع بشكل موضوعي جدًا ولم تعبر عن انحيازها لأي من الأطراف.

يذكر أيضًا أن للكاتبة حنين مصطفى رواية أَبُولُو "ما بعد الهوى و قبل السقوط" أصدرتها العام الماضي والتي حققت نجاحًا باهرًا.