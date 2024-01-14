7 جراحات في 21 يوما.. سجن طبيب كاد ينهي حياة مذيعة شهيرة

أجرى لها 7 جراحات في 21 يومًا.. قضت محكمة القاهرة بالسجن عامين لطبيب المذيعة المصرية إيمان الحصري بسبب ارتكابه أخطاء طبية كادت تنهي حياتها.



5 أشهر من المعاناة



ودخلت المذيعة المصرية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي إم سي في إبريل عام 2021 إلى أحد مستشفيات القاهرة لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون؛ لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ وسريع، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

بعدما قام الطبيب بارتكاب خطأ طبي أدى لإخضاع المريضة لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة ما تطلب نقلها إلى الخارج بعد 5 أشهر من المعاناة لإجراء عملية جراحية بألمانيا استرجعت بها عافيتها.