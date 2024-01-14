عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

600 مليون قدم| "نرجس" يفتح أبواب الخير أمام الاقتصاد المصري.. تفاصيل

حقل نرجس
حقل نرجس

يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة، حيث تمتلك مصر عددا كبيرا من اكتشافات الغاز خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها حقل "نرجس" و"ظهر"، وهما الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حتى الآن.

حقل نرجس 

انتاج الغاز من حقل نرجس 

تبدأ شركة شيفرون الأمريكية الإنتاج من حقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في مصر، خلال النصف الأول من 2025 بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعب في المرحلة الأولى، بحسب” الشرق بلومبرج”.

أعلنت "شيفرون" بداية العام الماضي اكتشاف الحقل على مساحة 1800 كيلومتر مربع شرق البحر الأبيض المتوسط، وقدرت مصادر حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من الحقل بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب.

مليار قدم مكعب

وقال مسؤول إن إنتاج الشركة من الحقل قد يصل إلى مليار قدم مكعب خلال عامين من بدء الإنتاج.

تمتلك شيفرون الأمريكية، و"آي إي أو سي بروداكشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في الامتياز، فيما تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%.

txt

الصراع على الطاقة.. سمير فرج: ظهر أغنى حقل غاز في شرق المتوسط

txt

سفير مصر لدى كاراكاس يلتقي بوزير البترول الفنزويلي لبحث التعاون الثنائي

وتأتي تنمية حقل نرجس أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة في مصر بعد حقل ظُهر، في وقت تسعى فيه مصر لزيادة احتياطاتها وإنتاجها من الغاز الذي تنامى الطلب عليه مؤخراً في السوقين المحلية والدولية.

وبحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا، سجل متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.8 مليار قدم مكعب يومياً خلال 2023، معقبا: أن حجم الإنتاج هذا العام متوقف على حجم عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب الجديدة، مشيراً إلى أن مصر لديها حالياً مجموعة من أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، والتي يُؤمل أن تعزز الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وزير البترول 

محطتين لإسالة الغاز الطبيعي

تمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

مستوى إنتاج 5.8 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز هو الأدنى لمصر منذ 2021 الذي وصلت خلاله الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً في سبتمبر من العام ذاته، ثم 6.2 مليار قدم مكعب كمتوسط في 2022.

حقل نرجس سيكون نصف ظهر

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في مصر محمد سعد الدين، إن حقل "نرجس" للغاز المكتشف سيكون نصف حقل "ظهر".

وأضاف سعد ـ أن مصر ستكتشف حقولا بشكل مستمر، بسبب الطفرة التي حدثت في مصر، لافتا إلى أن محطات الإسالة في مصر تفوق أي محطات في الشرق الأوسط.

وذكر أن اسم حقل "النرجس" اشتق من المنطقة التي فيها، وأي اسم لأي حقل يعود للمنطقة التي بها أو الشركة التي اكتشفته أو الشخص الذي اكتشفه، مشيرا إلى أن الدولة حولت 480 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتم إنشاء 900 محطة على مستوى الجمهورية للعمل بالغاز الطبيعي، وكان له مردود إيجابي على الدولة.

txt

البترول وقناة السويس| مساعد وزير الخارجية: مصر مطمع ليهود أوروبا.. لهذه الأسباب

txt

البترول : حل 24 ألف شكوي وبلاغ بالمنظومة الموحدة في 2023

وفي سوقت سابق، كانت شركة “شيفرون” أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.

البترول 

65 كشفًا جديدًا للبترول

وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحرى "نرجس 1X"، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة “ستينا فورث”، وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.

والجدير بالذكر أن قطاع البترول شهد خلال العام الماضي 2023، تحقيق 65 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و14 للغاز، وذلك بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتوقيع 14 عقدًا لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.

كما وصول إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام الماضي إلى 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز إضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

حقل غاز 
البترول طارق الملا حقل نرجس حقل نرجس للغاز الطبيعي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

سفير مصر لدى كاراكاس يلتقي بوزير البترول الفنزويلي لبحث التعاون الثنائي

البترول وقناة السويس| مساعد وزير الخارجية: مصر مطمع ليهود أوروبا.. لهذه الأسباب

وزير البترول الأسبق يكشف أهمية الاعتماد على بدائل الطاقة في مصر

الصراع على الطاقة.. سمير فرج: ظهر أغنى حقل غاز في شرق المتوسط

ترشيحاتنا

مدبولي: نعي حجم الأزمة وسنتجاوزها بإذن خلال الفترة المقبلة

شاهد.. قرار عاجل في قضية رشوة أسوان الكبرى

بعد تخفيض 50% من تذاكر القطارات لهم.. مزايا لكبار السن بقانون التأمينات

سكاي نيوز: 150 شركة إسرائيلية تدخل في إضراب مؤقت لهذا السبب

600 مليون قدم| "نرجس" يفتح أبواب الخير أمام الاقتصاد المصري.. تفاصيل

رئيس الوزراء: مشروع العاصمة الإدارية كان استشرافا للمستقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح الـ 27%| 14 شهادة بعائد مرتفع داخل البنوك.. تعرف عليها

جلد جريء.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ