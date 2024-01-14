600 مليون قدم| "نرجس" يفتح أبواب الخير أمام الاقتصاد المصري.. تفاصيل

يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة، حيث تمتلك مصر عددا كبيرا من اكتشافات الغاز خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها حقل "نرجس" و"ظهر"، وهما الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حتى الآن.

حقل نرجس

انتاج الغاز من حقل نرجس

تبدأ شركة شيفرون الأمريكية الإنتاج من حقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في مصر، خلال النصف الأول من 2025 بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعب في المرحلة الأولى، بحسب” الشرق بلومبرج”.

أعلنت "شيفرون" بداية العام الماضي اكتشاف الحقل على مساحة 1800 كيلومتر مربع شرق البحر الأبيض المتوسط، وقدرت مصادر حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من الحقل بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب.

مليار قدم مكعب

وقال مسؤول إن إنتاج الشركة من الحقل قد يصل إلى مليار قدم مكعب خلال عامين من بدء الإنتاج.

تمتلك شيفرون الأمريكية، و"آي إي أو سي بروداكشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في الامتياز، فيما تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%.

وتأتي تنمية حقل نرجس أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة في مصر بعد حقل ظُهر، في وقت تسعى فيه مصر لزيادة احتياطاتها وإنتاجها من الغاز الذي تنامى الطلب عليه مؤخراً في السوقين المحلية والدولية.

وبحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا، سجل متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.8 مليار قدم مكعب يومياً خلال 2023، معقبا: أن حجم الإنتاج هذا العام متوقف على حجم عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب الجديدة، مشيراً إلى أن مصر لديها حالياً مجموعة من أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، والتي يُؤمل أن تعزز الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وزير البترول

محطتين لإسالة الغاز الطبيعي

تمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

مستوى إنتاج 5.8 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز هو الأدنى لمصر منذ 2021 الذي وصلت خلاله الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً في سبتمبر من العام ذاته، ثم 6.2 مليار قدم مكعب كمتوسط في 2022.

حقل نرجس سيكون نصف ظهر

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في مصر محمد سعد الدين، إن حقل "نرجس" للغاز المكتشف سيكون نصف حقل "ظهر".

وأضاف سعد ـ أن مصر ستكتشف حقولا بشكل مستمر، بسبب الطفرة التي حدثت في مصر، لافتا إلى أن محطات الإسالة في مصر تفوق أي محطات في الشرق الأوسط.

وذكر أن اسم حقل "النرجس" اشتق من المنطقة التي فيها، وأي اسم لأي حقل يعود للمنطقة التي بها أو الشركة التي اكتشفته أو الشخص الذي اكتشفه، مشيرا إلى أن الدولة حولت 480 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتم إنشاء 900 محطة على مستوى الجمهورية للعمل بالغاز الطبيعي، وكان له مردود إيجابي على الدولة.

وفي سوقت سابق، كانت شركة “شيفرون” أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.

البترول

65 كشفًا جديدًا للبترول

وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحرى "نرجس 1X"، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة “ستينا فورث”، وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.

والجدير بالذكر أن قطاع البترول شهد خلال العام الماضي 2023، تحقيق 65 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و14 للغاز، وذلك بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتوقيع 14 عقدًا لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.

كما وصول إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام الماضي إلى 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز إضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.