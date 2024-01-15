دعاء اليوم الثالث من شهر رجب.. أدركه بـ 15 كلمة للرزق وصلاح الذرية

دعاء اليوم الثالث من شهر رجب من الأمور التي يحرص عليها المسلم دعاء اليوم الثالث من شهر رجب، خاصة مع دخول الثلث الأخير من الليل، خاصة وأن دعاء اليوم الثالث من رجب من الأدعية التي ندعوا الله -سبحانه وتعالى- بها في هذا الشهر المبارك. في هذا الموضوع نتناول دعاء اليوم الثالث من رجب من السنة النبوية الشريفة.

دعاء شهر رجب مستجاب

دعاء اليوم الثالث لشهر رجب 1445هـ

لم يختص النبي -صلى الله عليه وسلم- اليوم الثالث من رجب بدعاء مخصوص، لذا دعاء اليوم الثالث من رجب يمكن الدعاء بالآتي:

• اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الثالث من شهر رجب الكريم، أن ترزقني الإيمان الصادق، والقلب التقي، والعقل السليم، والنفس المطمئنة، والخلق الحسن، والرزق الحلال، والعمر المديد، والعافية في الدنيا والآخرة.

• اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك، وأن تيسر لي طريق طاعتك، وأن توفقني لفعل الخيرات، واجتناب المنكرات، وأن تجعلني من عبادك الصالحين، والمقربين إليك، والعاملين بكتابك، والحافظين لسنتك، والمسارعين إلى مرضاتك، والمحافظين على صلواتك، والصائمين لشهرك، والقائمين في لياليك، والذاكرين لك في آناء الليل وأطراف النهار.

• اللهم إني أسألك أن تنصر دينك، وتعلي كلمتك، وتنصر عبادك المؤمنين، وتذل أعداءك، وتجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً، وسائر بلاد المسلمين.

• اللهم إني أسألك أن تصلح لي شأني كله، وأن تيسر لي أمري كله، وأن تجعل لي من كل همٍ فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل ضلالة هداية، ومن كل عسر يسر، ومن كل بلاء عافية.

• اللهم إني أسألك أن ترحم والديَّ، وجميع أهلي وأحبابي، وأن تحسن إليهم في الدنيا والآخرة، وأن تغفر لهم ذنوبهم، وتستر عيوبهم، وتلهمهم رشدهم، وتصلح لهم شأنهم.

• اللهم إني أسألك أن ترزقني زوجاً صالحاً، أو زوجاً صالحة، تكون عوناً لي على طاعتك، وحافظاً على أخلاقي، وسبباً في سعادتي في الدنيا والآخرة.

• اللهم إني أسألك أن ترزقني الذرية الصالحة، التي تسر قلبي، وتؤنس وحدتي، وتدعو لك في غيبتي، وتستغفر لك في حضرتي.

• اللهم إني أسألك أن تصلح لي ديني، وتحفظ لي عقلي، وتطهر لي قلبي، وتقوي لي بدني، وتيسر لي رزقي، وتشرح لي صدري، وتغفر لي ذنبي، وتستر عيبي، وتتوب عليّ إن كنت من المذنبين.

• اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين، والمقيمين لصلاتهم، والحافظين لصيامهم، والقائمين في لياليلكم، والذاكرين لك في آناء الليل وأطراف النهار، وأن ترزقني محبتك، وأن تجعلني من أوليائك، وأن تجعل الجنة مثواي.

• اللهم إني أسألك أن تجعل هذا الدعاء مستجاباً، وقضاءه مباركاً، وأن تتقبله مني بقبول حسن، وأن تشرح به صدري، وتيسر به أمري، وتغفر به ذنبي، وتستر به عيبي، وترفع به درجاتي، وتبلغني به مراضي، وتجعلني به من عبادك الصالحين، والمقيمين لصلاتهم، والحافظين لصيامهم، والقائمين في لياليلكم، والذاكرين لك في آناء الليل وأطراف النهار، وأن ترزقني محبتك، وأن تجعلني من أوليائك، وأن تجعل الجنة مثواي.

أعمال اليوم الثالث من شهر رجب

كما أنه لا يوجد دعاء اليوم الثالث من رجب بشكل مخصوص، فإنه أيضا لا يوجد أعمال مخصوصة بالثالث من رجب، لكن في هذا الشهر المبارك يجب الإكثار من أعمال البر والخير، منها:

• الصيام: يُعدّ الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، التي تقرب المسلم إلى الله تعالى، وعلى المسلم أن يحرص على صيام الأيام المستحبة في رجب، لما لها من فضل عظيم عند الله تعالى.

• قراءة القرآن: على المسلم أن يحرص على قراءة القرآن الكريم في كل وقت، وخاصة في الأوقات المباركة، مثل شهر رجب، لما لها من فضل عظيم.

• العمرة: تعتبر العمرة من العبادات العظيمة التي تقرب المسلم إلى الله تعالى، وهي زيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة، وهي ركعتين، وطواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، وحلق أو تقصير الشعر. والعمرة في رجب لها فضل عظيم، لما هو فيه من الأشهر الحرم، التي عظمها الله تعالى، ورفع فيها الدرجات، وغفر فيها الذنوب.

دعاء اليوم الثالث من شهر رجب للرزق

دعاء أمير المؤمنين في اليوم الثالث من كل شهر

كما أنه لا يوجد دعاء اليوم الثالث من رجب ورد في السنة النبوية المشرفة، لم يخصص سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دعاء لليوم الثالث من رجب. لكن للدعاء بشكل عام، فضل عظيم، فهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهو سبب لنيل الأجر والثواب، ورفع الدرجات، وتكفير الذنوب، ونيل المغفرة، وتيسير الأمور، وقضاء الحوائج، وتحقيق الأمنيات.

دعاء اليوم الثالث من شهر رجب لقضاء الحاجة

1- « اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

2- « اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

3- « يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

4 -« اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

5- « اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لتقضى ليَ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ فالعبد يطلب ويسأل الله -تعالى- بشفاعة النبي محمدٍ -صلّى الله عليه وسلّم.

لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، فإنّه لم يدع بها مسلم ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له .

اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك .