اليابان تعادل رقم تاريخي لإيران في كأس أمم آسيا

نجح منتخب اليابان، في معادلة سلسلة تاريخية لنظيره الإيراني في كأس أمم آسيا بعدما تغلب على فيتنام اليوم الأحد، في النسخة الجارية بقطر.

افتتح منتخب اليابان، مشواره في كأس أمم آسيا 2023 بفوز مثير على فيتنام 4-2 بملعب "الثمامة" ضمن المجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الإحصائيات، أن منتخب اليابان حقق فوزه التاسع على التوالي بدور المجموعات في كأس آسيا، ليعادل السلسلة القياسية التي يملكها منتخب إيران.

ولم يخسر المنتخب الياباني في آخر 25 مباراة لعبها في دور المجموعات من البطولة القارية، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل 7 مرات.

وأشارت "أوبتا" إلى أن هذه هي أطول سلسلة من هذا النوع بتاريخ البطولة.