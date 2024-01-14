عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليابان تعادل رقم تاريخي لإيران في كأس أمم آسيا

منتخب اليابان
منتخب اليابان

نجح منتخب اليابان، في معادلة سلسلة تاريخية لنظيره الإيراني في كأس أمم آسيا بعدما تغلب على فيتنام اليوم الأحد، في النسخة الجارية بقطر.

افتتح منتخب اليابان، مشواره في كأس أمم آسيا 2023 بفوز مثير على فيتنام 4-2 بملعب "الثمامة" ضمن المجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الإحصائيات، أن منتخب اليابان حقق فوزه التاسع على التوالي بدور المجموعات في كأس آسيا، ليعادل السلسلة القياسية التي يملكها منتخب إيران.

ولم يخسر المنتخب الياباني في آخر 25 مباراة لعبها في دور المجموعات من البطولة القارية، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل 7 مرات.

وأشارت "أوبتا" إلى أن هذه هي أطول سلسلة من هذا النوع بتاريخ البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

موضوعات متعلقة

في غياب ريال مدريد.. جيرونا يعتلي صدارة الدوري الإسباني

اليابان تفلت من فخ فيتنام وتفوز 4-2 بأمم آسيا

أمم إفريقيا| الشقيقان أيوا: نحلم بتتويج منتخب غانا باللقب

نجم الجزائر: كأس أمم إفريقيا هي الأصعب في العالم

نجم منتخب مالي: سعيد بالمشاركة في أمم إفريقيا بكوت ديفوار

منافس مصر| نجم الرأس الأخضر: نملك عقلية جديدة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على بعثة منتخب مصر للكرة في كوت ديفوار

أمم إفريقيا| عاشور والبنا حكمين للـ VAR بمباراة الكاميرون وغينيا غدا

ترشيحاتنا

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة قطعته لأشلاء.. 6 قرارات عاجلة من النيابة في جريمة بدر

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ