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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما يدور شأن داخلي.. مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية عقد لقاء بين البرهان وحميدتي

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي

أكد مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، على أهمية عقد لقاء بين البرهان وحميدتي قبل عقد أي قمة تناقش وضع السودان.

ووفقا لشبكة "العربية"، شدد مجلس السيادة السوداني على أن ما يدور في البلاد شأن داخلي وأن مشكلة السودان ينبغي أن تحل بواسطة السودانيين بعيدا عن التدخلات الخارجية.

كما أعرب عن ترحيبه بكل المبادرات والجهود الإقليمية للوصول إلى سلام شامل في السودان.

رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اتفاقاً تم توقيعه بين قوات الدعم السريع وجماعات سياسية، متعهداً بمواصلة الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، وذلك في خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة في قاعدة جبيت الحربية بشرق السودان.

وأكد البرهان أنه لا مجال للصلح أو الاتفاق مع قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن الجيش مستمر في «معركة الكرامة» لاسترداد كل السودان. وذكر البرهان في كلمة بثّها مجلس السيادة على «تلغرام»، أن قوات الدعم السريع ارتكبت «جرائم حرب»، وأن تعامل الجيش معها «سيكون في الميدان».

ودعا البرهان لتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم، وشراء السلاح، أو الانضمام للقوات المسلحة. وقال إن السودان أمام خيارين «يكون أو لا يكون». وعبّر عن أسفه لأن «بعض السياسيين يصفقون لحميدتي (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) بعد كل ما قام به من قتل». كما وجّه اللوم لبعض دول الجوار التي استقبلت بالترحاب قائد «الدعم السريع».

وأضاف: «السياسيون الذين اتفقوا مع الدعم السريع أخطأوا واتفاقهم غير مقبول»، داعياً القوى السياسية إلى التحاور مع الجيش في بورتسودان.

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