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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الأمم الأفريقية.. زحام في المقاهى والكافيهات لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

المقاهي
المقاهي

تجمعت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية عشاق الساحرة المستديرة أمام الشاشات فى المقاهى لمشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره موزمبيق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وتقدم مصطفى محمد بالهدف الأول لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى الدقيقة الثانية في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو -  مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

 

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