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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الأخير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

وأطلت مي عمر، مرتدية فستانا طويلا ومكشوفا باللون الأحمر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كمت اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وتفضل مي عمر، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

وتميل إلى اختيار ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها. 

وإليكم صور مي عمر 

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