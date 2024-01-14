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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

إليسا ونانسي عجرم
إليسا ونانسي عجرم في امتحان علم النفس

نانسي عجرم وإليسا في امتحان علم النفس.. أثار امتحان مادة علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك عقب تضمنه علي أجزاء من أغاني شهيرة لكلًا من الفنانة نانسي عجرم والفنانة إليسا.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورًا لامتحان مادة علم النفس لإحدي الفرق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، لتثير صورة الامتحان جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا والطلاب، ويرصد موقع "صدي البلد" الإخباري كافة التفاصيل في التقرير التالي.

نانسي عجرم وإليسا في امتحان علم النفس

وتداول بعض الطلاب ورواد السوشيال ميديا، صورة لامتحان مادة علم النفس لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وورد في الامتحان أغنيتين للفنانتين إليسا ونانسي عجرم، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتضمن امتحان علم النفس أسئلة اختيار من متعدد، جاء أبرزها الاستعانة بأغنيتي “حبك سفاح” للفنانة نانسي عجرم، وأغنية "حالة حب" للفنانة إليسا.

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