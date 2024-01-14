هاتريك فينيسيوس| ريال مدريد يضرب برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالشوط الأول

تمكن ريال مدريد من ضرب برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل أهداف ريال مدريد الثلاثة في الدقائق 7 و10 و39، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل ريال مدريد المقرر أن يواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك".



ويدخل ريال مدريد ضد برشلونة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي - ناتشو - رودريجو - كارفخال.

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.



فيما شهد تشيكل برشلونة كلًا من:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو

الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - سيرجي روبرتو

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي