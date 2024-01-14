عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإمارات تفوز على هونج كونج بثلاثية في أمم آسيا

صدى البلد

فاز منتخب الإمارات على منتخب هونج كونج 3-1، في ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا.

ولم يقدم المنتخبين الأداء المتوقع في النصف ساعة الأولى، وانحصر الأداء في وسط الملعب، وغابت أي خطورة على حارسي المرمى.

وكان منتخب هونج كونج صاحب أول فرصة خطيرة في المباراة، عندما سدد إيفرتون كرة قوية في الدقيقة 30، تصدى لها حارس الإمارات خالد عيسى.

وسدد سلطان عادل كرة قوية لمست يد مدافع هونج كونج واحتسبها الحكم ركلة جزاء للإمارات بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسجل سلطان أصغر لاعبي منتخب الإمارات في كأس آسيا، الركلة ليوقع على الهدف الأول في الدقيقة 34.

وسدد فابيو دي ليما كرة قوية في العارضة بالدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم إماراتي.

وفاجأ تشان سيو الإماراتيين بتسجيل هدف التعادل لهونج كونج في الدقيقة 49، من متابعة جيدة لكرة عرضية لعبها زميله إيفرتون.

ولم تحتفل هونج كونج طويلا بالتعادل، بعدما تمكن زايد سلطان من تسجيل الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 52، من متابعة جيدة لتسديدة سلطان عادل.

واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، وخلالها احتسب ركلة جزاء للإمارات بعد عرقلة البديل يحيى الغساني، الذي أحرز منها الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.

ولاحقا ألغى حكم المباراة هدفا سجله منتخب هونج كونج لوجود لمسة يد على مسجل الهدف، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ونجح المنتخب الإماراتي في الحفاظ على تفوقه ليحقق الفوز في مواجهته الأولى بكأس آسيا.

وسيلعب الأبيض ضد منتخب فلسطين يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي أول منتخبين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ6.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

هاتريك فينيسيوس| ريال مدريد يضرب برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالشوط الأول

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

محمد صلاح يتعادل لمصر أمام موزمبيق في أمم إفريقيا من ركلة جزاء

السوبر الإسباني| تشكيل برشلونة في مواجهة ريال مدريد

فالنسيا يسحق قادش برباعية في الدوري الإسباني

أمم أفريقيا| موزمبيق تتقدم على مصر بهدفين في 3 دقائق

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتسلح بالقوة الضاربة أمام برشلونة

محمد عادل حكما للقاء مالي وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

انشفوا.. حتحوت يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد لقاء موزمبيق

هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

كان فيه تعالي وثقة زيادة| تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على تعادل المنتخب مع موزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ