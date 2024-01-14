الإمارات تفوز على هونج كونج بثلاثية في أمم آسيا

فاز منتخب الإمارات على منتخب هونج كونج 3-1، في ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا.

ولم يقدم المنتخبين الأداء المتوقع في النصف ساعة الأولى، وانحصر الأداء في وسط الملعب، وغابت أي خطورة على حارسي المرمى.

وكان منتخب هونج كونج صاحب أول فرصة خطيرة في المباراة، عندما سدد إيفرتون كرة قوية في الدقيقة 30، تصدى لها حارس الإمارات خالد عيسى.

وسدد سلطان عادل كرة قوية لمست يد مدافع هونج كونج واحتسبها الحكم ركلة جزاء للإمارات بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسجل سلطان أصغر لاعبي منتخب الإمارات في كأس آسيا، الركلة ليوقع على الهدف الأول في الدقيقة 34.

وسدد فابيو دي ليما كرة قوية في العارضة بالدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم إماراتي.

وفاجأ تشان سيو الإماراتيين بتسجيل هدف التعادل لهونج كونج في الدقيقة 49، من متابعة جيدة لكرة عرضية لعبها زميله إيفرتون.

ولم تحتفل هونج كونج طويلا بالتعادل، بعدما تمكن زايد سلطان من تسجيل الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 52، من متابعة جيدة لتسديدة سلطان عادل.

واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، وخلالها احتسب ركلة جزاء للإمارات بعد عرقلة البديل يحيى الغساني، الذي أحرز منها الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.

ولاحقا ألغى حكم المباراة هدفا سجله منتخب هونج كونج لوجود لمسة يد على مسجل الهدف، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ونجح المنتخب الإماراتي في الحفاظ على تفوقه ليحقق الفوز في مواجهته الأولى بكأس آسيا.

وسيلعب الأبيض ضد منتخب فلسطين يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي أول منتخبين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ6.

