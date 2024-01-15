عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني بعد تعادل مع موزمبيق: مش قلقان على مصر من التأهل

صدى البلد

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، على نتيجة مباراة منتخب مصر وموزمبيق، والتي انتهت بتعادل لهدفين لكل منهما.

وقال خلال برنامجه الرياضي: “مش قلقان على مصر من التأهل ولكن مش دا الأداء المنتظر للحصول على البطولة”. 

 

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

 

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

 

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا  2023.

 

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

الإعلامي مجدي عبد الغني البرتغالي روي فيتوريا أمم إفريقيا 2023 بطولة كأس الأمم الإفريقية بكأس أمم أفريقيا كأس الأمم الافريقية كأس أمم إفريقيا 2023 مجدي عبد الغني مباراة منتخب مصر منتخب مصر وموزمبيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

انشفوا.. حتحوت يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد لقاء موزمبيق

هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

كان فيه تعالي وثقة زيادة| تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على تعادل المنتخب مع موزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ