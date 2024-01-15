محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمدينتي أسنا وارمنت، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر هدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة والمهندس أحمد حسن عضو امانة متابعة المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء والمهندس حسني منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر والمهندس هانى طايع مدير عام جهاز التعمير لمنطقة الأقصر و المهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لبرنامج حياة كريمة وياسر جاد مدير عام التخطيط والمتابعة ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ومسؤولى هيئة التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المدن ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



و أوضح المهندس حسني منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر أن المشروعات المنفذة من قبل الجهاز المركزى للتعمير 157 مشروع متضمنة مجمعات خدمات المواطنين ، ومجمعات زراعية ، ومراكز شباب ، وكبارى ، ونقاط اطفاء وأسعاف ، وإنشاء وتطوير الوحدات الإجتماعية ، وإنشاء مركز تنمية أسرة ، إنشاء مركز تأهيل وتوصيل شبكات الكهرباء لعدد 34 قرية ، و أضاف رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بمنطقة البحر الأحمر أنه تم الأنتهاء من 137 مشروع وتم تسليم عدد 113 مشروع منها لدار الهندسة وجارى أستلام 23 مشروع وجارى العمل ب 21 مشروع.



ومن جانبه شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على سرعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارى العمل بها لتسليمها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ، كما أكد محافظ الأقصر على تسهيل أعمال لجان الأستلام المنوطة بكل مشروع لأنهاء المستهدف من المرحلة الأولى والبدء فى أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لضمان حصول المواطنين على الخدمات اللائقة و الحياة الكريمة وفقاً لرؤية مصر 2030 .

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