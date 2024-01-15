بدء أعمال القافلة الطبية في مركز بلاط بالوادي الجديد ضمن حياة كريمة

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بقري الزيات بمركز بلاط، والتي تستمر لمدة يومين.



وقال وكيل الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.



وأشار إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

