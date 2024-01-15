الولد مات والأخ اتخنق.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق بالدرب الأحمر ..فيديو

حادث مأساوي شهدته منطقة الدرب الأحمر بعد ان اشتعلت النيران في شقة سكنية نتيجة ماس كهربائي مما تسبب في وفاة طالب نتيجة اختناق واصابه شقيقه بحروق بينما قفز الأب بالمعاش من شرفة المنزل بالطابق الأول وحالته مستقرة وقام صدي البلد بالانتقال لموقع الحادث وسؤال شهود العيان علي الواقعة لمعرفة ما حدث

وكان قسم شرطة الدرب الأحمر قد تلقي بلاغاً بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الأول بدائرة القسم ووجود متوفي ومصابين من أسرة واحدة .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وقوات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة علي النيران قبل ان تمتد لباقي العقار .

بينما تمكنت القوات من انتشال جثة طالب مصاب باختناق نتيجة الدخان الكثيف ، وشقيقة الأخر مصاب بحروق ، ووالدهما بالمعاش مصاب نتيجة قفزة من شرفة المنزل بالطابق الأول .

تم تحرير محضر وتبين ان ماس كهربائي وراء اشتعال النيران في الشقة وتولت النيابة التحقيق .