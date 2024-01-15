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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق: جهود مصر تستهدف استمرار إحياء القضية الفلسطينية

السفير علي الحنفي
السفير علي الحنفي نائب وزير الخارجية الأسبق

قال السفير علي الحنفي نائب وزير الخارجية الأسبق، إنّ الدبلوماسية المصرية نشطة جدا خاصة الرئاسية، مشيرا إلى أنّ الصين ترتبط بشراكة كاملة مع مصر باعتبارها دولة مهمة وعضوا دائما في مجلس الأمن.

وأضاف «الحنفي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر دائما تثمّن مبادرات الصين، مشيرا إلى أهمية زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر في هذا التوقيت المهم، لما تمر به المنطقة من عدم استقرار في إطار زيارته السنوية لأفريقيا.

وتابع أنّ البيان المشترك المصري الصيني الصادر بعد اجتماع وزيري الخارجية، تضمن إشادة بالدور المصري والجهود المصرية الحثيثة بالقضية الفلسطينية وبالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، متابعا أن الدور المصري يعمل على استمرار إحياء القضية الفلسطينية.

السفير علي الحنفي الدبلوماسية المصرية الصين مجلس الأمن وزير الخارجية الصيني

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