خطوات ومراحل التقدم للجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة لـ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

حيث وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للدراسة بها خلال الترم الثاني 2024 بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وذلك بدءًا من السبت الموافق ١٣ يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات.

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تنسيق الجامعات 2024

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن الأماكن الشاغرة التي يمكن للطلب الالتحاق بها، في الكليات الآتية:

- كلية الهندسة.

- كلية الصيدلة.

- كليات اللغات والترجمة.

- كلية السياحة.

- كليات القانون والإدارة.

- كليات السياسية والاقتصاد.

- كليات التربية.

تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية 2023

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%.