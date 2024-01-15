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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: 2024 عام التحدي للتخلص من الصراعات العالمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الأعوام الماضية منذ عام 2020 وحتى 2023 كانت استثنائية للأحداث والظروف الصعبة التي مرت بها، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ترتب عليها آثارا اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه منذ عام 2020 حدث توقفا كاملا في عجلة الإنتاج يعقبها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.

 

وتابع أن 2024 هو عام التحدي والذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيا لتخطي هذه الأزمات المتواترة، لافتا إلى أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مشيرا إلى أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية.

الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي أزمة غذاء الأزمة الروسية الأوكرانية توريد الإنتاج الوقود منطقة الشرق الأوسط

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