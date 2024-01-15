قطعت 40 مترًا في الثلج.. طائرة روسية تتعرض لحادث خطير بياكوتيا

تعرضت طائرة شحن روسية لحادث انزلاق عن المدرج في مطار ميرني في ياكوتيا بشرق روسيا.

وحسبما قال مكتب المدعي العام لشؤون النقل في شرق سيبيريا، وقع الحادث صباح اليوم الاثنين، أثناء هبوط طائرة من طراز "تو-204" تابعة لشركة "بريد روسيا" قادمة من مطار فنوكوفو بموسكو.

وكانت الطائرة انزلقت حوالي 40 مترا في الثلج خارج المدرج قبل أن تتوقف.

ووفقا لبيان وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، فإن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة ولم تحدث أي إصابات.

وأوضحت الوكالة أنه أعيد فتح المطار أمام الرحلات الجوية بعد سحب الطائرة إلى مربض الطائرات.

وذكر البيان أنه تم تصنيف الحادث على أنه "حادث طيران خطير"، فيما قال مكتب المدعي العام إنه تم رفع دعوى جنائية بشأن انتهاك قواعد سلامة المرور والنقل الجوي.