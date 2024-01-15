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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شقيقين شرعا في قــ.تل جارهما بأبو النمرس

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطلين المتهمان بالتعدي علي جارهما والشروع في قتله ذبــ.حا بأبو النمرس.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب مصاب بجرح ذبـ.حي في الرقبة وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب طرف أول واثنين من جيرانه طرف ثان بسبب خلافات الجيره تعدي خلالها الطرف الثاني علي المصاب بسلاح أبيض محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابو النمرس مديرية امن الجيزة مركز شرطة أبو النمرس النيابة العامة الجيزة

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