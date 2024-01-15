هل تؤثر هجمات الحوثيين على اقتصاد ألمانيا.. إحصاء برلين يوضح

كشف مكتب الإحصاء الألماني اليوم، الاثنين، أنه من المستحيل في الوقت الراهن تحديد مدى تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت عن إسقاطها اليوم الإثنين، صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه حاملة الطائرات "يو أس أس لابون" في البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين، في اليمن، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفناً حربية وغواصات، وذلك لإضعاف "قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر"، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وفجر السبت، استهدفت الولايات المتحدة مجددًا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب "موقعاً للرادار في اليمن".

وأتت الضربات الأمريكية والبريطانية ردًا على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية، واستهدفت سفنا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال الحوثيون، مساء الأحد، إن غارات أمريكية بريطانية جديدة، استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ مسؤولاً أمريكيًا نفى الأمر.