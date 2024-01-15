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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تبدأ إنشاء استاد الأمير محمد بن سلمان بـ مدينة القدية.. صور

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" سيكون الاستاد الجديد واحداً من أبرز الملاعب في العالم، وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادر على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة العربية السعودية.

وسيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب, ومن المتوقع أن يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من إعلان ولي العه الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، والتي ستصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجابياً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز إستراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

السعودية محمد بن سلمان استاد الأمير محمد بن سلمان

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