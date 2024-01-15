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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقت مليون و150 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد عصابة أطفيح

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 9 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون و150 ألف جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للإتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وفتحت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة في تعرض تاجر أقمشة لسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، بمنطقة أطفيح في الجيزة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

 

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وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى  اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارة " إثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق) ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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