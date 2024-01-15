بعد التعادل مع موزمبيق.. كهربا : لست موهوبا أنا مهووس

علق محمود كهربا لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي علي تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في بطولة أفريقيا .

وحنب كهربا من خلال حسابه الشخصي انستجرام :" أفضل ماقاله كريستيانو رونالدو لا يوجد موهبة هنا هنا العمل الشاق والشغف كلنا متساوون كبشر ويمكنك أن تكون أي شخص إذا وضعت الوقت المناسب لذلك . سوف تفعلها وتصل إلى القمة ، أنا لست موهوب أنا مهوس ".



ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولىللمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدورهإحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.