فيتوريا وخط الدفاع.. إبراهيم سعيد يفتح النار على منتخب مصر

علق ابراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس:" مصر أهم من صلاح, زيزو المحلي ومصطفى محمد الأفضل فيتوريا وخط الدفاع أضاع الفوز علي موزمبيق !".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولىللمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدورهإحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.