حبة قرنفل تخلصك من الوزن الزائد

يعد القرنفل من أهم الأعشاب التي تساعد في علاج عدد كبير من المشاكل الصحية وما لا يعرفه كثيرون أنه فعال أيضا في انقاص الوزن.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم أهم فوائد القرنفل في انقاص الوزن.



يُعتقد أن القرنفل قد يساعد في إنقاص الوزن بعدة طرق، منها:

زيادة التمثيل الغذائي:

يحتوي القرنفل على مادة الأوجينول، والتي لها خصائص تحفيزية للتمثيل الغذائي.

تقليل الشهية:

قد يساعد القرنفل في تقليل الشهية عن طريق تحفيز إنتاج هرمون الإندورفين، والذي يرتبط بالشعور بالرضا.

تعزيز الشعور بالشبع:

قد يساعد القرنفل في تعزيز الشعور بالشبع عن طريق تحفيز إنتاج هرمون اللبتين، والذي ينظم الشهية.

