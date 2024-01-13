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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

الانجاب
الانجاب

تلعب المبايض دورًا مهمًا في الجهاز التناسلي الأنثوي فهي مسؤولة عن إنتاج البويضات والانجاب والهرمونات الجنسية الأنثوية، مثل الإستروجين والبروجسترون.

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ووفقا لما جاء في موقع "تايمز أوف أنديا "هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحة المبايض، بما في ذلك النظام الغذائي و يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية في دعم صحة المبايض وزيادة الخصوبة.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة المبايض لدى المرأة:

الخضروات الورقية: تحتوي الخضروات الورقية، مثل السبانخ واللفت والكرنب، على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة المبايض، بما في ذلك حمض الفوليك وفيتامين C وفيتامين E.
الفواكه: تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية المبايض من التلف.
الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الهرمونات.

الحبوب الكاملة
الحبوب الكاملة


البقوليات: تحتوي البقوليات على البروتين النباتي والألياف والحديد، وهي جميعها مهمة لصحة المبايض.


الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الهرمونات وتحسين الخصوبة.
البذور والمكسرات: تحتوي البذور والمكسرات على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف، وهي جميعها مهمة لصحة المبايض.

المبايض الاطعمة الصحية الإستروجين البروجسترون الهرمونات الجنسية الجهاز التناسلي الأنثوي الجهاز التناسلي تحسين الخصوبة فيتامين C مستويات الهرمونات مضادات الأكسدة

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