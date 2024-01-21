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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوي ريلمي في مصر للشباب.. موبايل جبار

Realme 11 Pro Plu
Realme 11 Pro Plu

يقدم هاتف Realme 11 Pro Plus القوي من علامة ريلمي الصينية مواصفات مميزة، بداية من البطارية العملاقة والشحن السريع بقوة يبلغ 100 وات، مع كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وهو الأفضل للشباب وينافس بقوة هواتف أندرويد أخرى من علامات سامسونج وشاومي وأوبو.   

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

 

Realme 11 Pro Plu

سعر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

يتوفر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus في السوق المصري بسعر يبدأ من 17 ألف و 999 جنيها مصريا. 

سعر Realme 11 Pro Plu

مواصفات هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

وحصل هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus على بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.72 بوصة، بجودة عرض +Full HD ، ودقة 1080 × 2412 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وميزة +HDR10، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

  
ويقدم هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابيكسل. 

Realme 11 Pro Plu

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، مع بطاقة SIM مزدوجة، ودعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G. 

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus  بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، من شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام ، من نوع LPDDRAX، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجيابايت و 1 تيرابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

ريلمي Realme 11 Pro Plus Realme أندرويد سعر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

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