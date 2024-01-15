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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب بتقنين أوضاع اللاجئين

محمود القط
محمود القط

طالب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باتخاذ خطوات أكثر إيجابية تجاه  اللاجئين في مصر، وضرورة تقنين أوضاعهم.

قال خلال لقاء في  برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري الفضائية، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب إن التوترات من حولنا عملت على استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين السوريين والعراقيين ومؤخرا السودانيين، إضافة إلى مجموعات من الأفارقة.

وأوضح أن في نهاية عام 2022 بدأت مصر تنظر إلى وضع المهاجرين إليها بشكل مختلف خاصة أنه بعد نهاية عام كورونا وعدم تجديد المفوضية إقامات لمجموعة كبيرة منهم فلم يتم تصحيح أوضاعهم.

وأشار القط إلى أنه قدم طلب إحاطة منذ فترة مطالبا بتقنين أوضاع اللاجئين بمواصفات معينة، ولم تكن الظروف مواتية للحكومة للنظر في هذا الأمر، لكن مع اندلاع الأزمة السودانية وتوافد عدد كبير منهم لمصر، جعل الأمر محل اهتمام، إضافة إلى وجود أزمات اقتصادية جعلت هناك عدم وجود عدالة من المنظمات المعنية للتعامل مع الأمر.

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