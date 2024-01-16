استخدام الطاقة الشمسية.. الري: تدشين 8 محطات مياه شرب جوفية بديلة بالسودان

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إن ليس الـ 8 آبار التي تم تدشينها في دولة جنوب السودان ولكن هذا تاريخ ممتد لسنوات طويلة من التعاون مع أشقائنا في دولة جنوب السودان، مضيفاً أن دولة حوض النيل تواجه تحدي لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين وهذا أمر تم طلبه في كثير من الدول الأفريقية لتقديم الدعم في هذا المجال.





وأضاف « غانم » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" التي تقدمه الإعلامية "لبنى عسل" أن أحد هذه النماذج التي تم تدشينه بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل حفر آبار جوفية في المناطق البعيدة عن أماكن مصادر المياه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المشروعات التي تنفذ من قبل الوزارة تخدم المواطنين في هذه الأماكن لأنها توفر مصدر مياه نقي للاستخدام الأدمي وبدون التنقل لأماكن بعيدة للحصول على هذه المياه.





وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن يتم استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه إذا كانت الطاقة الكهربائية غير متوفرة لأماكن كثيرة ولكن الألواح الشمسية تضمن استدامة تشغيل هذه الآبار.







