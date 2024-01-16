الرقب: نتنياهو يريد عدم توقف الحرب.. وجيش الاحتلال يتوغل في غزة والضفة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جيش الاحتلال ما زال يتوغل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مضيفا أنه لا مكان آمن إلا ووصل له الاحتلال المدمر.

وأضاف «الرقب» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة"، أن أمريكا لا يقودها رؤساء، ولكن يقودها الدولة العميقة، وهم ينفذون ما يقولون لهم، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات؛ حتى يستعيد قوته مرة أخرى.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن هدف نتنياهو عدم توقف الحرب، لأنها إذا توقفت؛ سيتوقف نتنياهو عن العمل كرئيس للوزراء.