ناقد رياضي يتوقع مفاجآت بلقاء منتخب مصر وغانا

كشف ماهر جنينه الناقد والمحلل الرياضي، توقعاته عن لقاء منتخب مصر مع نظيره غانا في كأس الأمم الأفريقية.

وقال خلال لقائه على فضائية اون تايم سبورت: "قدوس هيشارك أساسي أمامنا وغانا ممكن تعمل 6 تغييرات على تشكيلته".

مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس الأمم الإفريقية بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة الأولى للمنتخب على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.