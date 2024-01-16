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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسل «حالة خاصة» رايح في حتة كئيبة.. طارق الجنايني يكشف كواليس العمل

طارق الجنايني
طارق الجنايني

قال المنتج طارق الجنايني، إن مسلسل "حالة خاصة" ابتدى عند مهاب طارق وهو مؤلف موهوب جداً، مضيفا: ابتدينا نشتغل على أكثر من مشروع.. وكان بيقولي وأكتر من مرة، أنا بعتلك مسلسل اسمه حالة خاصة، اقرأه".

وأضاف « طارق الجنايني» خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة "dmc" الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس" :"كنت حاسس إن المسلسل رايح في حتة كئيبة شوية".

وأوضح المنتج طارق الجنايني: “بيني وبين أصدقائي كان في مشروع عمل، واتقابلنا، وطلبت تأجيل مشروعنا، وننفذ مشروع جديد، وهو مسلسل حالة خاصة”.

وأشار طارق الجنايني، إلى أن أصدقائي تحمسوا معي للمشروع جدا، وبدأنا في التحضيرات اللازمة.

طارق الجنايني حالة خاصة اسعاد يونس صاحبة السعادة توك شو

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