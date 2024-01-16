الجمهورية: استقرار وأمن المنطقة هدف أساسي للجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن استقرار وأمن المنطقة هدف أساسي للتحركات والجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل الكافي لإعاشة أكثر من 2.3 مليون إنسان يعيشون في القطاع.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "التسوية العادلة.. الحل"- أنه في هذا الإطار، جاءت التأكيدات المصرية-الصينية على ضرورة نزع فتيل التوتر في المنطقة، وتجنب اتساع الحرب، وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي، وتأكيد الجانبين أيضًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض القاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، والتوافق الكامل على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية وعلى حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت صحيفة (الجمهورية) على أن تطور الأوضاع في قطاع غزة يتطلب أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته نحو تنفيذ القرارات الأممية وإنهاء أزمة الشعب الفلسطيني في القطاع، والعمل على إلزام الجانب الإسرائيلي بالقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت الصحيفة أن أمن واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا بالتسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.